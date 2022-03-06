Киркоров попал в больницу

Киркоров попал в больницу
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
У знаменитости снова заражение коронавирусом

Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из столичных клиник с ковидом. Инфекция обнаружилась у знаменитости перед съемками, когда он прошел экспресс-диагностику на коронавирус. Об этом сообщает МК.

Киркоров-старший находится в больнице уже несколько дней. Его решили отправить туда до появления первых симптомов. Сейчас 88-летний певец лежит в отделении кардиологии, где проходит реабилитацию – врачам удалось излечить его от болезни. 

По словам знакомых, повторное заражение прошло для артиста легче. В первый раз у него начались серьезные осложнения на сердце, из-за чего пришлось положить Киркорова в реанимацию. 

Сын певца, Филипп Киркоров, не смог прокомментировать госпитализацию отца журналистам. По данным портала "7 дней", он в последнее время не выходит на связь с общественностью. По неподтвержденной информации, артист уехал за границу вместе с детьми на каникулы. Другие источники сообщают, что Киркоров-младший находится в России и принимает участие в съемках шоу "Маска".

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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