Бывший участник команды искренне ответил на вопрос поклонника

Одна из самых популярных команд КВН "Уральские пельмени" много лет назад запустила собственное шоу с таким же названием. Передача пользовалась огромной популярностью у аудитории, однако спустя время в коллективе произошел раскол. Ее покинули лидер команды Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова. Теперь выяснилось, что вне работы участники не поддерживают общение.



Об этом рассказал сам Андрей Рожков в своем блоге. Он вместе с Мясниковым сразу же после ухода запустили собственный проект под названием "Ваши пельмени". Бывший лидер команды КВН не теряет популярность и держит связь с поклонниками. Один из подписчиков спросил у Рожкова, часто ли тот встречается с коллегами вне сцены.

Комик искренне ответил, что и так проводит большое количество времени с ними на работе.

"Вне сцены встречаться сил совершенно никаких нет", –

подытожил Рожков, дав понять, что за кулисами общение с коллективом он не поддерживает.

Несмотря на разделение команды, другой член коллектива Сергей Исаев поделился, что ссоры между участниками не было. Он сообщил, что когда Рожков и Мясников захотели создать новый проект, им помогали все "Уральские пельмени".

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