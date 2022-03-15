"Встречаться сил нет": звезда "Уральских пельменей" рассказал об общении коллектива вне сцены

"Встречаться сил нет": звезда "Уральских пельменей" рассказал об общении коллектива вне сцены
Андрей Рожков. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший участник команды искренне ответил на вопрос поклонника

Одна из самых популярных команд КВН "Уральские пельмени" много лет назад запустила собственное шоу с таким же названием. Передача пользовалась огромной популярностью у аудитории, однако спустя время в коллективе произошел раскол. Ее покинули лидер команды Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова. Теперь выяснилось, что вне работы участники не поддерживают общение. 

Об этом рассказал сам Андрей Рожков в своем блоге. Он вместе с Мясниковым сразу же после ухода запустили собственный проект под названием "Ваши пельмени". Бывший лидер команды КВН не теряет популярность и держит связь с поклонниками. Один из подписчиков спросил у Рожкова, часто ли тот встречается с коллегами вне сцены. 

Комик искренне ответил, что и так проводит большое количество времени с ними на работе.

"Вне сцены встречаться сил совершенно никаких нет", –

подытожил Рожков, дав понять, что за кулисами общение с коллективом он не поддерживает. 

Несмотря на разделение команды, другой член коллектива Сергей Исаев поделился, что ссоры между участниками не было. Он сообщил, что когда Рожков и Мясников захотели создать новый проект, им помогали все "Уральские пельмени". 

Ранее стало известно о том, от каких болезней улетела лечиться в Израиль Алла Пугачева. 

Источник: Яндекс.Дзен ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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