Знакомые полагают, что кум Шатунова скрывается от народа

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, по слухам, перебрался жить в США. Многие заподозрили, что поэтому он не смог присутствовать на похоронах Юрия Шатунова – лететь далеко и затратно, международные рейсы отменили. Однако "Комсомольская правда" выяснила, что в действительности он находится не так далеко от России.

Андрей Тимофеев рассказал, что спрашивал у Разина про отсутствие на похоронах – тот сообщение прочитал, но не ответил. Тогда он подумал, что дело в его пребывании в США.

"Но сегодня позвонил наш общий знакомый – по его словам, продюсер живет в Турции. Он приобрел апартаменты Анталии", – поделился Тимофеев, передает РИА ФАН.

Собеседник издания полагает, что Разин опасается негатива в свой адрес из-за сложных отношений с Шатуновым в последнее время. Поклонники винят продюсера в том, что именно он виновен в смерти певца – якобы постоянные походы по судам сильно подорвали здоровье артиста.

После кончины солиста "Ласкового мая" судиться с Разиным продолжит его супруга. Если ей не удастся доказать правоту супруга по делу о нарушении авторских прав, то она с детьми может лишиться дома в Германии.