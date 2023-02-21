Скабеева публично врезала гостю передачи "60 минут"

Ведущая не смогла сдержать эмоциональный порыв

Один из недавних выпусков программы "60 минут" сопровождался громкой перепалкой между журналисткой Ольгой Скабеевой и депутатом Михаилом Делягиным. Они и раньше регулярно не сходились во мнениях, но в этот раз представитель Госдумы указал телеведущей на то, что она, по его мнению, неправильно ведет шоу – в ответ Скабеева взорвалась.

Делягин возмутился, что в "60 минут" все политические новости получают из западных и украинских источников информации. Им отводят основное время в эфире, показывая кадры западных информагентств. Он не понимал, почему российскому зрителю нужно демонстрировать то, как иностранцы жалеют ВСУ и постоянно говорят о планах "победить Россию". Особенно он негодовал, почему эти видеокадры продолжают показывать без звука во время выступления экспертов.

"Когда вы показываете украинские пропагандистские ролики, человек сочувствует. И слово "агрессор" здесь звучало, и "вторжение" здесь звучало… Когда мы живем на чужой медиадиете, информационной диете, то мы тем самым оказываемся в положении проигрывающих", – пожаловался депутат.

В ответ Скабеева не сдержалась и словестно врезала Делягину.

"Мне в следующий раз с вами советоваться, что именно показывать? Это акт цензуры в прямом эфире? Или вам не нравится, как мы показываем, как именно украинская армия терпит поражение под Артемовском?", – выпалила она.

Журналистка заявила, что раз он начал придираться по таким поводам, то может уже пора законодательно запретить слово "Украина". Она посоветовала ему внести такую инициативу на рассмотрение в ГД.

В ответ Делягин заявил, что украинцев нельзя показывать как простых людей, вызывать к ним сочувствие, потому что это "террористы".