Кузичев сделал заявление об увольнении с Первого канала

Журналист намекнул, что открыт к предложениям

Известный журналист Анатолий Кузичев, который с 2016 года стал работать на Первом канале в программе "Время покажет", допускает, что сможет уйти оттуда в любой момент. Никаких принципиальных вещей, которые его удерживают на месте, нет, поэтому если от другого телеканала поступит привлекательное предложение, то он готов на него согласиться.

Всего существуют два аспекта, которые важны для журналиста. Первый – заработная плата. Он не пойдет туда, где ему будут меньше платить. Второй – Кузичев хочет заниматься производством качественного контента, а не низкопробного. К примеру, какого-то развлекательного шоу.

"Если это программа о науке, интервью – одно дело, а давить носом надувные шарики – это совершенно другое", – отметил он.

Ведущий утверждает, сперва внимательно рассмотрит предложение, а уже потом будет принимать окончательное решение об уходе с Первого канала. Идти в СМИ другого формата – к примеру, в прессу или на радио, он не хочет, поскольку без телевидения он не может.