Звезда "Клона" засветила дырку между ног в тугих трусах

Звезда "Клона" засветила дырку между ног в тугих трусах
Фото: соцсети
Знаменитость похвасталась своими бразильскими формами

Джованна Антонелли известна своей любовью к пляжному отдыху. Знаменитость часто проводит время на солнце, выгуливая десятки комплектов бикини из собственного гардероба. Некоторые наряды она надевает впервые, хвастаясь этим перед своими подписчиками в соцсетях.

Недавно звезда "Клона" опубликовала новое фото, на котором решила похвастаться своей физической формой. Знаменитость старается уделять много времени спорту, чтобы в свои 46 лет отлично выглядеть в откровенных нарядах. Собой она, судя по обилию пикантных снимков на личной странице, довольна. 

На новом снимке Антонелли предстала в раздельном купальнике на завязках синего цвета с отливом, словно чешуя. Сперва она решила показать публике как выглядит в нем спереди, запечатлев себя во время купания в летнем душе. 

Фото: соцсети

Следом она решила продемонстрировать свой вид с другой стороны, развернувшись к камере задом. На первом плане оказались пышные ягодицы актрисы, которые выглядели так, словно вывалились из тугих трусов. При этом между ног у нее образовалась дырка, через которую можно было разглядеть задний план.

Фото: соцсети

Народ остался в восторге от публикации знаменитости. В комменариях она собрала массу комплиментов по поводу своего внешнего вида.

"Джованна, нельзя публиковать такие фото. У меня же есть семья", "Если выглядеть настолько красиво – преступление, то пора вызывать полицию",

– написали под ее постом мужчины. 

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