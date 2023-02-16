Звезда "Клона" порадовала народ откровенным фото без одежды

Знаменитость решила честно показать свои округлости

Актриса Джованна Антонелли старается внимательно следить за своей фигурой. В Бразилии, где живет знаменитость, почти всегда тепло, поэтому бывать на пляже и показывать себя у нее получается часто. При этом знаменитости 46 лет, но она старается стареть естественно – от пластических операций артистка отказалась, поэтому на теле и лице нет никакого вмешательства хирургов.

В своих соцсетях Антонелли опубликовала пост, на котором хвастается будничным времяпрепровождением. Звезда "Клона" написала, что хотела бы провести этот день на плаже, надев розовое бикини и отправившись загорать на пляж, однако вынужденна присутствовать на съемках и работать. Однако немного поплавать ей все же удалось – в качестве подтверждения она показала фото в купальнике.

Знаменитость решила честно показать свою фигуру, не прибегая к ретуши. Она выставила напоказ пышные бедра, плоский живот и подчеркнутую грудь.

В комментариях поклоники восхитились тем, что актриса решила откровенно показать себя в 46 лет – для рождения троих детей, по их мнению, она выглядит прекрасно. Люди сделали ей массу комплиментов и попросили почаще выкладывать такие фото.

Публикации Джованны Антонелли в купальниках, традиционно, производят фурор в Сети. Иногда звезда может порадовать людей фотографиями без белья или откровенно показать округлости в миниатюрном бикини.