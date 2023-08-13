Солистка "Непары" оправдалась перед россиянами за паспорт США

Певица не считает постыдным наличие двойного гражданства у дочери

Российская музыкальная группа "Непара" распалась в 2019 году. Именно тогда вышел клип "Останови меня" и сольный альбом Александра Шоуа. Песни самого коллектива популярны до сих пор, несмотря на то, что он прекратил существование.

Бывшая его солистка Виктория Талышинская активно продолжает общаться с поклонниками в соцсетях. Недавно она прокомментировала наличие у ее дочери американского гражданства. Певица заявила, что поклонники спокойно к этому относятся и не упрекают ее в этом, однако иногда такие случаи бывают. В свежем комментарии Талышинская оправдалась перед россиянами.

Певица заявила, что родила дочь в 2016 году. Тогда еще никаких "тревожных событий" не предвиделось. Кроме того, звезда не считает наличие второго гражданства у дочери чем-то странным или неприличным.



"Почему нет, если есть такая возможность?" – заявила бывшая солистка группы "Непара".

Напомним, дочь Варвара родилась у Виктории Талышинской в 2016 году от мужа, реставратора Ивана Салахова. Сейчас певица целиком посвящает себя семье и воспитанию ребенка. По ее словам, в карьере она уже самореализовалась.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Михаил Галустян получил второе гражданство.