Мог умереть: на концерте SHAMAN произошел опасный случай

Мог умереть: на концерте SHAMAN произошел опасный случай
Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Во время выступления певца случилось непредвиденное

Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, называют одним из самых популярных и востребованных артистов страны. За последний год певец добился такой громкой славы, какую некоторые получают только после долгих лет недооцененного труда. Но в отличие от звезд, которые быстро загораются и так же быстро потухают, Дронов, кажется, не планирует останавливаться на достигнутом.

Сейчас SHAMAN активно строит карьеру, покоряя все больше сердец слушателей. За столь короткий срок у артиста появилось уже множество по-настоящему восхищенных и преданных фанатов. Их певец регулярно радует новыми хитами и концертами в разных городах. Накануне у него состоялось выступление в Анапе.

Артист спел на сцене Летней эстрады и собрал полный зал. Желающих прикоснуться к творчеству исполнителя вживую оказалось настолько много, что места всем не хватило. Но, как оказалось, для некоторых нет ничего невозможного, когда речь идет о выступлении любимого певца. Один из фанатов даже решился рискнуть жизнью, чтобы увидеть Дронова.

В Сети появилось видео, запечатлевшее опасный случай на концерте SHAMAN. Кто-то из слушателей снял, как один из поклонников наслаждался выступлением исполнителя, стоя на балках под крышей. Из-за такой отчаянной выходки мужчина мог умереть, но, к счастью, все обошлось. По крайней мере, о дальнейшем развитии событий ничего не сообщалось.

Ранее "Утро.ру" писало, что SHAMAN сделал заявление о будущем России. Певец высказался о спортсменах, которые переживают тяжелые времена из-за политики МОК, и захотел их поддержать.

Источник: Типичная Анапа
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