Шантажировали много лет: не желающий жениться Сафронов сделал признание

Почему художник больше не поведет возлюбленную в ЗАГС?

Недавно актер Федор Добронравов, высказываясь о своем друге, 67-летнем художнике Никасе Сафронове, сказал, что тот не вступает в брак из-за своей влюбчивости. Мол, он ему всегда нужно вдохновение, и его художник находит в женщинах.

Никас же в беседе с журналистами признался, что завидует Добронравову, поскольку тот смог создать крепкую семью, живет со своей супругой более 40 лет. Дважды разведенный художник дал понять, что никогда больше не женится, поскольку прошлые браки завершились скандалами. Бывшие жены шантажировали Сафронова много лет.

Сафронов считает, что ему не повстречалась та женщина, которая могла бы понять его. Даже если и познакомится с такой, то в ЗАГС ее не поведет. Своей главной музой художник считает искусство, которое и приносит ему счастье. Никас полагает, что это неправильно, однако ничего не может поделать. Мол, такова жизнь.

Напомним, у Никаса Сафронова два внебрачных сына. В 1990 году на свет появился Лука Сафронов-Затравкин, а спустя девять лет родился Ландин. Также у знаменитости есть сын Стефано, матерью которого является вторая жена художника Франческа.