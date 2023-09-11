Жена Диброва вызвала омерзение россиян новой выходкой: "Зачем приперлись?"

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Супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала в своих соцсетях, что все семейство решило отправиться на выходные в Санкт-Петербург. О поездке она стала в позитивном ключе рассказывать поклонникам, но в ответ лишь вызвала омерзение у большинства россиян.
Модель показала, как ее муж вместе с детьми и чемоданами идут по перрону после приезда в город. Девушка написала, что им даже удалось немного прогуляться, при этом допустив две ошибки в слове "дефиле".
Это вызвало невероятное возмущение у россиян в соцсетях. Они стали оскорблять супругу Диброва и рассуждать о том, зачем ей было получать образование. Некоторые даже возмутились тем, что супружеская пара приехала в Санкт-Петербург.
"Конечно с ошибками пишет, некогда было ей учиться. Школу закончила и бегом замуж за дедушку",
"А зачем ей образование?? Она другим дорогу в жизнь проложила",
"Зачем приперлись? По загранице гулять деньги закончились у Димки",
– пишут недовольные.
Другие, впрочем, встали на защиту Полины.
"От того, что она сделала две ошибки, хуже жить не стала. Завидуем молча",
"Хоть 15 ошибок! Счастлива, живет в достатке, любима. А кто-то умный не знает на что колбасы купить",
– ответили люди.
Ранее супруга Диброва ответила на слухи о четвертой беременности.
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