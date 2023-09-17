После съемок спешил в психбольницу: главная трагедия звезды "Мимино" Мкртчяна

Судьба артиста сложилась довольно трагически

Водитель грузовика Рубик из известного советского фильма "Мимино" запомнился многим зрителям своим до боли печальным выражением лица. Эта работа прославила Фрунзика Мкртчяна на всю страну и сделала его настоящей знаменитостью. Публика часто недоумевала, как актеру удалось настолько правдоподобно передать настроение своего экранного героя. Но мало кто знал, что во время съемок артист переживал очень непростые времена.

Накануне начала работы в семье Мкртчяна случилось горе. У его второй супруги, Донары Пилосян, диагностировали шизофрению. Артист души не чаял в жене, поэтому новость стала для него тяжелым потрясением. В итоге Пилосян положили в психбольницу, и Мкртчяну приходилось каждый раз спешить туда после съемок.

К сожалению, на этом испытания в семье актера не закончились. Вскоре то же самое случилось и с общим сыном пары Вазгеном. Тогда артисту стало ясно, что заболевание передалось наследнику от матери. Родители Пилосян, скрывавшие правду о подобном психическом расстройстве в семье, подтвердили догадки.

Заболевание любимой жены и сына стало для Фрунзика Мкртчяна главной трагедией в жизни. Остается только догадываться, что в тот момент чувствовала звезда фильма "Мимино", зная, что его судьба могла бы сложиться совсем иначе. Если бы только семейная тайна вскрылась до дня свадьбы...