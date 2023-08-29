Измены мужа, скандалы и сплетни: главная трагедия в жизни актрисы Марины Александровой

Звезда пережила страшное

Российская актриса Марина Александрова считается одной из самых ярких и востребованных звезд кино. 29 августа ей исполняется 41 год, но этот возраст никак не вяжется с ее моложавой внешностью. Она часто играет роли аристократок, исторических личностей XVIII–XX веков, звезд 50-х. Кажется, что в ее жизни все идет как по маслу. Глядя на нее, сложно представить, сколько тяжелых жизненных испытаний выпало на ее судьбу.

За плечами Александровой несколько бурных романов, неудачных браков и потерь. В юности за ней ухлестывал одноклассник Сергей Смирнов. Эти романтические отношения закончились, когда у будущей актрисы началась столичная жизнь.

О первом громком романе Марины Александровой стало известно после сериала "Звезда эпохи", где она снималась вместе с коллегой Александром Домогаровым, который старше ее на 20 лет. По сюжету пара играла возлюбленных, и эта связь в итоге переросла в реальность. Однако вскоре в Сети поползли слухи о том, что скандалы и измены разрушают отношения пары. В 2007-м году пара распалась. Это было главным испытанием в ее жизни, ведь как она сама признавалась, именно с ним она познала такое чувство как любовь.

В театре "Современник" Марина Александрова сошлась с Иваном Стебуновым. Служебный роман быстро перерос в брак. Однако и тут актрисе не повезло, через два года пара развелась из-за измены мужа.

Вскоре в ее жизни нарисовался новый мужчина, режиссер Первого канала Андрей Болтенко, и в 2012-м актриса родила от него первенца сына Андрея, а через три года дочь Катю. Спустя 12 лет пара по-прежнему вместе.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что фото Марины Александровой на фоне иностранного флага удивило народ.