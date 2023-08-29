Измены мужа, скандалы и сплетни: главная трагедия в жизни актрисы Марины Александровой

Измены мужа, скандалы и сплетни: главная трагедия в жизни актрисы Марины Александровой
Марина Александрова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Звезда пережила страшное

Российская актриса Марина Александрова считается одной из самых ярких и востребованных звезд кино. 29 августа ей исполняется 41 год, но этот возраст никак не вяжется с ее моложавой внешностью. Она часто играет роли аристократок, исторических личностей XVIII–XX веков, звезд 50-х. Кажется, что в ее жизни все идет как по маслу. Глядя на нее, сложно представить, сколько тяжелых жизненных испытаний выпало на ее судьбу. 

За плечами Александровой несколько бурных романов, неудачных браков и потерь. В юности за ней ухлестывал одноклассник Сергей Смирнов. Эти романтические отношения закончились, когда у будущей актрисы началась столичная жизнь. 

О первом громком романе Марины Александровой стало известно после сериала "Звезда эпохи", где она снималась вместе с коллегой Александром Домогаровым, который старше ее на 20 лет. По сюжету пара играла возлюбленных, и эта связь в итоге переросла в реальность. Однако вскоре в Сети поползли слухи о том, что скандалы и измены разрушают отношения пары. В 2007-м году пара распалась. Это было главным испытанием в ее жизни, ведь как она сама признавалась, именно с ним она познала такое чувство как любовь. 

В театре "Современник" Марина Александрова сошлась с Иваном Стебуновым. Служебный роман быстро перерос в брак. Однако и тут актрисе не повезло, через два года пара развелась из-за измены мужа. 

Вскоре в ее жизни нарисовался новый мужчина, режиссер Первого канала Андрей Болтенко, и в 2012-м актриса родила от него первенца сына Андрея, а через три года дочь Катю. Спустя 12 лет пара по-прежнему вместе. 

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что фото Марины Александровой на фоне иностранного флага удивило народ

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Его уберут": кто на Украине готов ликвидировать Зеленского

Положение лидера Незалежной становится шатким

"Просто смешно": Немоляева поставила на место русофобку Вайкуле

Ивару Калныньшу тоже досталось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей