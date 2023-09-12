"Умерла вся семья": Хайруллина раскрыла подробности личной трагедии

Актриса осталась совсем одна

12 сентября российская актриса театра и кино Роза Хайруллина отмечает 62-летие. В честь праздника она дала расширенное откровенное интервью, в котором рассказала о нелегкой судьбе.

В 90-е звезде пришлось начать жизнь буквально с нуля, и за несколько месяцев из жизни ушли все ее родные, что подкосило ее и навсегда изменило жизнь.

"Брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер – жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные", – рассказала актриса.

Хайруллина с трудом переживала беду, страдала от депрессии и начала увлекаться алкоголем. Она уехала из России, потом вернулась и начала упорно работать. Трудилась в "СамАрте" и выходила по 30 раз в месяц на сцену. Затем звезда перебралась в Москву, где и осталась.

За свою жизнь Роза Хайруллина сыграла множество ролей в театре и на телеэкранах. Она снималась в сериалах "Ольга", "Содержанки" и других, а также выходила на сцену в спектаклях "Олеся", "Женитьба". В прошлом году Хайруллина покинула театр "Табакерку" после 11 лет работы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Розу Хайруллину вытолкали пинками из Украины.