Русофоба Калныньша унизили европейскими грошами

Артиста поставили на место

Известный своими нелицеприятными высказываниями в адрес РФ латвийский актер, звезда знаменитого фильма "Зимняя вишня", рассчитывает на русскую пенсию. Юрий Чернов, сыгравший в фильме "Доживем до понедельника", неодобрительно высказался о подобных стремлениях латвийского коллеги. Он считает, что это недопустимое требование.

По мнению Чернова, Россия ничего не должна Калныньшу. Право на пенсию имеют только граждане страны, стало быть, социальные выплаты актер должен требовать с Латвии, гражданином которой является. Но там у него не было ролей и заработков, поэтому начисления будут грошовые.

"Где он там в Латвии у себя снялся? Только "Театр" с Вией Артмане по Моэму. За эту картину он и получает, видимо, пенсию. Мизерную. Какие ему там суммы начислены? 3 евро?" – язвительно высмеял финансовое положение русофоба Чернов.

Неудивительно, что Калныньш мечтает о пенсии от российских властей. Однако бывшие коллеги категорически против подобного и, наоборот, считают, что позволяющий себе русофобские высказывания актер не должен иметь ничего общего со страной, которую регулярно хает в интервью и не только.

Более того, отдельные представители кино– и театральной индустрии и вовсе считают, что латвийский актер обязан вернуть все полученные за время съемок гонорары стране, которую нынче ненавидит и поливает грязью.

