Жигунов врезал Дружининой за продолжение "Гардемаринов"

В своем телеграм-канале бывший исполнитель роли Александра Белова рассказал, что думает о новых съемках культовой саги

Фильмы о курсантах Навигацкой школы в свое время покорили миллионы кинозрителей. Неразлучная троица гардемаринов стала кумирами школьников и взрослых. Письма мешками, всеобщее признание и народная любовь – вот чем обернулась слава для юных актеров.

Недавно в сети всколыхнулись слухи о съемках продолжения знаменитого фильма, где некогда юных гардемаринов заменили их детьми. Более того, предполагается, что будут сняты две части киноленты: "Гардемарины 1787. Война" и "Гардемарины 1787. Мир".

В своем телеграм-канале актер и режиссер Сергей Жигунов поделился тем, что в преддверии премьеры фильмов его одолели журналисты с вопросами, что же он думает об идее вместо прежних героев ленты снимать их детей.

"Отвечаю сразу всем: я вообще про это не думаю, уважение к зрителю – это (среди прочего) и мудрость вовремя остановиться", – врезал Дружининой Жигунов.

Его поддержал исполнитель роли князя Оленева Владимир Шевельков. Он тоже считает, что никому не будет интересно снятое продолжение некогда культового сериала, тем более на ту сумму, что выделена на фильм.

Поклонники гардемаринов дружно заявили, что продолжение фильма – плохая идея. Без полюбившихся им когда-то Алеши Корсака, Саши Белова и Никиты Оленева это будет просто другой фильм. А значит, нет смысла сдувать пыль со старых идей.

Напомним, что недавно Александр Домогаров извинился за сделанную когда-то ошибку, рассорившую их с Жигуновым.

