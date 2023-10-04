Вдове Янина нанесли новый удар: попала под прицел мошенников

Вдове Янина нанесли новый удар: попала под прицел мошенников
Алексей Янин. Dariya Sidorina/Russian Look https://globallookpress.com
Потерявшая мужа женщина сталкивается с серьезными трудностями

Месяц назад Дарье, вдове актера Алексея Янина, начали названивать телефонные аферисты. Наглецы добивались от женщины суммы в 25 тысяч рублей. По поводу этого инцидента она и написала заявление в полицию. В настоящий момент по делу проводится проверка правоохранительными органами.

Дарья Янина, к сожалению, не в первый раз оказывается под прицелом аферистов. Еще при жизни ее знаменитого супруга Алексея ей однажды позвонили и сообщили, представившись работниками института имени Склифосовского, о смерти мужа.

Восемь лет Алексей Янин сражался с последствиями инсульта и в последние несколько недель лежал в центре реабилитации. В начале сентября актера в тяжелом состоянии перевезли в институт Склифосовского, и уже наутро Дарье с незнакомого номера позвонила якобы старшая медсестра НИИ, сообщившая о смерти мужа.

Полдня афера поддерживалась мошенниками. Родственники даже начали готовиться к похоронам. Но благодаря бдительности сотрудников бюро ритуальных услуг, заподозривших неладное, удалось выяснить, что на тот момент Алексей Янин был еще жив.

Обманщиков так и не нашли. Не исключено, что и в этот раз действовали те же самые аферисты. На сей раз телефонная травля продолжалась несколько дней. Звонки мошенников поступали не только самой вдове Янина, но и его родителям.

Алексей Янин умер всего в 40 лет. На его актерском счету более 30 киноролей, включая любимые зрителями "Все мужики сво…", "Я не вернусь", "Фурцева. Легенда о Екатерине" и другие.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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