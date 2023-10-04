Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте

Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте
Кевин Спейси. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency http://globallookpress.com/
Знаменитого американского актера увезли в больницу после того как у него на несколько секунд онемела левая рука

Кевин Спейси приехал в Узбекистан для участия в XV Ташкентском международном кинофестивале, состоявшемся с 29 сентября по 3 октября. Во время одного из мероприятий и произошел инцидент, заставивший встревожиться ташкентских медиков.

Гостя моментально госпитализировали, отвезли в столичную больницу, где доктора провели тщательное обследование его здоровья, включая МРТ-сканирование. К счастью, подтверждения страшному диагнозу не нашли. Возможно, к нарушениям сердечной деятельности привели переживания актера, связанные с культурой отмены в отношении его персоны. За четыре года Спейси обвинили в приставаниях к 15 мужчинам.

В мае прошлого года британские судебные власти выставили Спейси обвинение в четырех эпизодах, однако доказать вину актера не смогли. Почти через год лондонский суд присяжных вынес окончательное решение о невиновности знаменитости. Неудивительно, что после долгих судебных преследований нервная система актера могла пострадать.

Напомним, что движение MeToo – "меня тоже", приобрело популярность в Штатах в прошлом году. Многие считают, что это совсем не борьба за права оскорбленных женщин (порой и мужчин), а скорее технология, с помощью которой стирают с политической, актерской или иной арены неугодных личностей. Сначала это касалось Голливуда, затем перешло в Конгресс.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
По теме

Самолеты НАТО устроили России провокацию над Баренцевым морем

Реакция ВС РФ на произошедшее неизвестна

Симоньян жестко ответили на призыв устроить ядерный взрыв в России

Высказывание журналистки наделало много шума

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей