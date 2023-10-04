Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте

Знаменитого американского актера увезли в больницу после того как у него на несколько секунд онемела левая рука

Кевин Спейси приехал в Узбекистан для участия в XV Ташкентском международном кинофестивале, состоявшемся с 29 сентября по 3 октября. Во время одного из мероприятий и произошел инцидент, заставивший встревожиться ташкентских медиков.

Гостя моментально госпитализировали, отвезли в столичную больницу, где доктора провели тщательное обследование его здоровья, включая МРТ-сканирование. К счастью, подтверждения страшному диагнозу не нашли. Возможно, к нарушениям сердечной деятельности привели переживания актера, связанные с культурой отмены в отношении его персоны. За четыре года Спейси обвинили в приставаниях к 15 мужчинам.

В мае прошлого года британские судебные власти выставили Спейси обвинение в четырех эпизодах, однако доказать вину актера не смогли. Почти через год лондонский суд присяжных вынес окончательное решение о невиновности знаменитости. Неудивительно, что после долгих судебных преследований нервная система актера могла пострадать.

Напомним, что движение MeToo – "меня тоже", приобрело популярность в Штатах в прошлом году. Многие считают, что это совсем не борьба за права оскорбленных женщин (порой и мужчин), а скорее технология, с помощью которой стирают с политической, актерской или иной арены неугодных личностей. Сначала это касалось Голливуда, затем перешло в Конгресс.