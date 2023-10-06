Кардашьян опозорилась в Милане: штаны не выдержали

Во время конференции у знаменитость случайно показала свои ягодицы

Звезда всевозможных реалити-шоу, известная нестандартной красотой своей пятой точки, оконфузилась при подготовке своего выхода на мероприятии в Милане. 42-летней красотке повезло: неприятность случилась не на сцене.

К выступлению модница и завсегдатай светских раутов Кардашьян ответственно принарядилась в графитового оттенка латексовые штаны от Gucci, стильный черный жакет, такого же цвета открытый и короткий топ и сапоги на традиционном каблуке. Видимо, выбор материала для брюк и высота шпилек в ее возрасте уже требуют большего внимания. Боль и ноющее ощущение в конечностях не давали ей покоя в течение всего события.

"Она прилипла к моей заднице. Это так больно и жарко. Я задыхалась в них, когда сидела на сцене, и ждала каждое дуновение ветра. Я сгорала со стыда", – жаловалась Ким.



Но дискомфорта в конечностях незадачливой звезды оказалось мало, и, когда выступившая Кардашьян, облегченно вздохнув, ушла со сцены, возвращаясь в гримерку, ее знаменитая попа наконец получила свободу: штаны не выдержали напряжения и шикарно треснули прямо на пятой точке фигуристой красавицы, оголив ягодицу.

Ранее Утро.ру писало, что Кардашьян опубликовала откровенные фотографии, на которых она красуется в одном бикини.