Предатель и вероотступник: бабушка Поперечного не выдержала унижения веры

Предатель и вероотступник: бабушка Поперечного не выдержала унижения веры
Социальные сети
Стендап-комик жестоко оскорбил чувства верующих и собственной бабушки

Данила Поперечный перебрался в Штаты вскоре после февральских событий прошлого года. Блогер неоднократно критиковал политику России и ее руководство. Тогда страну покинуло немало звезд: как музыкантов и актеров, так и комиков.

У Поперечного, по его словам, жизнь за границей более-менее наладилась, он даже начал длительные гастроли. Но оказалось, что организаторы концертов во многом наплевательски относятся к своим обязанностям, и ему не раз приходилось скандалить с ними.

Блогер новой волны, Поперечный пользовался популярностью у российской молодежи, высказываясь по любому поводу без какого-либо образования в этой области. В основном он выезжал на харизме, наглости и умении жонглировать словами.

Не так давно Данила выложил в сети провокационный ролик, в котором, нарядившись в облачение священника православного храма, он насмешливо крутил задницей, катался на роллерсерфе и напевал издевательскую песенку:
"Что ни день, то пьем вино и кадилом дымим. Обменяем веру на бабло!"

О видеоролике, созданном Поперечным, узнала его бабушка. Соседи рассказали, что пожилая женщина пришла в ужас от того, что натворил беспутный внук. Зная, что бабушка – глубоко верующая православная христианка, стендапер тем не менее не преминул поглумиться над верой и семьей. По словам тех же соседей, бабушка плачет, не выходит из дома и сильно переживает предательство родного человека.

Впрочем, похоже, что внуку плевать на страдания бабушки, поскольку он в принципе не рвался повидать оставшихся на родине родственников. А про бабушку и вовсе говорил, что она все портит, мешает записывать видеокружки для подписчиков и поэтому возвращаться к ней у него нет ни малейшего желания.

Более того, он даже не связывается ни с кем из семьи. Однако по его словам, вовсе прерывать общение с родственниками комик не планирует, поскольку надеется однажды вернуться в Россию.

Источник: Про звезд ✓ Надежный источник
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