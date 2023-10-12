Глюкоза выжила после обстрелов ХАМАС: вместо концерта - под землю

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Популярная певица, известная в России под псевдонимом Глюкоза, вернулась в Москву, о чем написала в своем личном блоге.
Несколько дней назад Наталья Чистякова-Ионова и ее семья (муж Александр, их дочери Лида и Вера) полетели в Израиль на концерт британского музыканта Бруно Марса.
Однако вместо зрительского зала и компании переполненных восторгом фанатов творчества английского артиста Чистяковым пришлось отправиться в бомбоубежище.
Едва успев доехать до отеля, Наталья и ее близкие вынуждены были вместо гостиничного номера мчаться в укрытие, так как начались активные боевые действия в том районе.
Два дня родители с дочерьми просидели в бункере. Конечно, восторга от скучного сидения под землей мало, но зато они остались в безопасности.
Поскольку аэропорты в Израиле не закрывали, артистка и ее семья при первой же возможности улетели обратно на Родину.
Напомним, летом астрологи и нумерологи предсказывали Глюкозе либо рождение третьего ребенка, либо развод с Александром Чистяковым, который вот уже двадцать лет является ее мужем.
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