Засветила лишнее: Медведева повторила пикантную сцену из "Основного инстинкта"

Фигуристка устроила маленькое личное шоу

В одном из выпусков своего шоу фигуристка Евгения Медведева повторила жест, прославивший Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Получилось почти так же эффектно, как и у американской актрисы.



Видимо, барышня внимательно смотрела киноленту с неповторимой Шэрон Стоун, и тот самый знаковый эротический эпизод запал ей в душу. Поэтому, едва выдалась возможность, юная фигуристка повторила сцену – правда, в более цензурном варианте, без обнаженки, однако все же засветила лишнее. Стройные бедра неожиданно сверкнули из-под короткой юбки, когда Евгения изящно перекладывала ногу на ногу.



Напомним, Евгения Медведева в прошлом была выдающейся фигуристкой, подающей колоссальные надежды. Феноменальный взлет карьеры, одна победа за другой, в копилке не хватало лишь золота Олимпиады.

Но в какой-то момент внезапно начался резкий спад достижений Евгении, медалей стало меньше, серебро и золото – реже. А позже стало известно, что у фигуристки, к 18 годам покорившей все мыслимые пьедесталы, появились серьезные проблемы со здоровьем.

В итоге все поняли, что не только второй Олимпиады, но и соревнований попроще в жизни юной спортсменки не будет. О причинах, вынудивших ее завершить спортивную карьеру, Медведева долго молчала.

Некоторое время назад Евгения Медведева прокомментировала ситуацию с исчезновением своей юной коллеги Алины Горбачевой.

