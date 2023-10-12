Десять лет колонии: звезду "Дома-2" хотят бросить за решетку

Десять лет колонии: звезду "Дома-2" хотят бросить за решетку
Фото: unsplash.com
Бывшего участника телешоу могут строго наказать

Бывший участник "Дома-2" может надолго оказаться за решеткой за агрессивные действия в отношении девушки. Однако представитель Александра Гобозова утверждает, что его подопечный не виноват.

Якобы причина в том, что в последние недели звезду одолели вымогатели, требовавшие у него крупную сумму денег. В противном случае неизвестные угрожали здоровью родных и близких. Такая информация распространяется в социальных сетях.

Рассерженный мужчина потребовал выдать ему контакты вымогателя, но девушка, исполнявшая роль переговорщицы, отказалась. В ответ на это Гобозов нанес ей несколько ударов.

После этого Александр оказался в полиции, где на него был составлен административный протокол. Кроме того, нарушителя арестовали на срок 10 суток. Но наказание не усмирило мужчину, он не успокоился и продолжил конфликтовать с полицейскими и агрессивно себя вести.

В настоящее время в отношении Александра Гобозова возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", к тому же он отправлен под домашний арест на два месяца. Сейчас нарушителю грозит внушительный срок. Его вторая жена Светлана Князева беременна, и ребенок, который скоро родится, первые годы может провести без отца.

Недавно Утро.ру писало, что бывший участник "Дома-2" исчез почти на полгода и никто не знал, где он и почему скрывается от всех.

Источник: Телеграм-канал "SHOT" • Требует проверки
По теме

"Залужный бессилен": что известно о положении ВСУ под Донецком

Украинский генштаб не в силах изменить ситуацию

Зеленский раскрыл планы на побег из Украины

Глава высказался о будущем украинского конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей