Десять лет колонии: звезду "Дома-2" хотят бросить за решетку

Бывшего участника телешоу могут строго наказать

Бывший участник "Дома-2" может надолго оказаться за решеткой за агрессивные действия в отношении девушки. Однако представитель Александра Гобозова утверждает, что его подопечный не виноват.



Якобы причина в том, что в последние недели звезду одолели вымогатели, требовавшие у него крупную сумму денег. В противном случае неизвестные угрожали здоровью родных и близких. Такая информация распространяется в социальных сетях.

Рассерженный мужчина потребовал выдать ему контакты вымогателя, но девушка, исполнявшая роль переговорщицы, отказалась. В ответ на это Гобозов нанес ей несколько ударов.

После этого Александр оказался в полиции, где на него был составлен административный протокол. Кроме того, нарушителя арестовали на срок 10 суток. Но наказание не усмирило мужчину, он не успокоился и продолжил конфликтовать с полицейскими и агрессивно себя вести.

В настоящее время в отношении Александра Гобозова возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", к тому же он отправлен под домашний арест на два месяца. Сейчас нарушителю грозит внушительный срок. Его вторая жена Светлана Князева беременна, и ребенок, который скоро родится, первые годы может провести без отца.

Недавно Утро.ру писало, что бывший участник "Дома-2" исчез почти на полгода и никто не знал, где он и почему скрывается от всех.

