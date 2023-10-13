"По Одессе в бабушкиных нарядах": Гришаева поделилась пронзительной историей

Звезда честно рассказала о своих переживаниях

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева пользуется бесконечной любовью зрителя. Вскоре она предстанет в роли вредной бабули в продолжении сериала "Папины дочки". Рассказывая о своих впечатлениях от новой работы, актриса поделилась забавной историей об Одессе.



Гришаева рассказала, рада возможности примерить на себя новую роль. В жизни она пока не успела обзавестись внуками, хотя уже воспитала детей. Гришаева откровенно призналась, что наверняка сможет стать отличной свекровью, а вот какая из нее выйдет теща, еще вопрос.



Рассказывая о новой работе, Гришаева ударилась в воспоминания и поделилась трогательной историей из детства. С самых ранних лет она блистала на сцене. Первой ролью Нонны в школьной постановке была красавица-бабочка в "Мухе-Цокотухе". Для того чтобы Гришаева выглядела, как юная звездочка, ее бабушка тратила много часов и создавала невероятные наряды для внучки.

"Я просто как кукла по Одессе ходила в изготовленных бабушкой нарядах", – поделилась сокровенным Нонна Гришаева.

К слову, недавно супруг рассказал о странных привычках Нонны Гришаевой.

