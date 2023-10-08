Отменены все концерты: у лидера "Морального кодекса" нашли опухоли

Сергей Мазаев не стал скрывать проблемы со здоровьем

Знаменитый российский музыкант, лидер популярной группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев огорошил публику страшными известиями. Выяснилось, что у артиста обнаружили несколько опухолей, и теперь ему необходимо готовиться к операции. К счастью, опухоли доброкачественные, однако хирургическое вмешательство все равно необходимо.



Мазаев решил честно рассказать фанатам о состоянии своего здоровья для того, чтобы по информационному пространству не расползлись всевозможные сплетни. К сожалению, Сергей не сможет принять участие в вечере памяти в честь Юрия Шатунова, так как из-за проблем со здоровьем он вынужден отменить выступления.

"У меня проблемы со здоровьем. Мне нужно лечиться, я буду удалять полипы", – рассказал Мазаев.

Разумеется, такие новости серьезно встревожили поклонников 63-летнего артиста. Фанаты желают звезде скорейшего выздоровления. Тем более, что несколько лет назад Сергей Мазаев уже страдал из-за серьезных недугов. Артист признавался, что ему пришлось лечиться от алкоголизма, и рассказывал о подготовке к хирургическому вмешательству на тазобедренном суставе.



К слову, ранее появились новые подробности о состоянии композитора Игоря Николаева. Звездный культурный деятель перенес инфаркт, чем очень перепугал многочисленных поклонников.

