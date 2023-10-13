Катерина Шпица о былом романе: "В этих отношениях я больше мучилась"

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После развода с актером и каскадером Константином Адаевым, отцом ее сына Германа, Катерина Шпица с головой нырнула в новый роман. Имени избранника она не озвучивает до сих пор, но рассказала, что отношения эти не принесли ей счастья и душевного комфорта.
Напротив, роман был мучительным и тяжелым. Дошло до обращения к психологу, с которым Катерина работала три года. Сама Катерина сейчас вспоминает, что возлагала на любимого слишком много ожиданий, которые не оправдались. Ей слишком хотелось верить, что этот мужчина – тот, который ей нужен, и она не видела массы проблем, порожденных романом.
"В этих отношениях я больше мучилась", – признается актриса.
Обманувшись в своих ожиданиях, она долго страдала. После работы с психологом претензии к бывшему возлюбленному удалось погасить и отпустить его.
Позже, примерно два года назад, Катерина все же встретила мужчину, сумевшего сделать ее счастливой. Новым мужем актрисы стал бизнесмен Руслан Панов – они со Шпицей познакомились пять лет назад.
Свидетельницей зарождения отношений Катерины и Руслана стала подруга Шпицы, Алена Свиридова. Она стала почетной гостьей на свадьбе и подарила молодоженам коробку игрушек из секс-шопа, чтобы повеселить их.
Недавно фотографию стройной Шпицы, одетой в купальник, выложили в Сети.
Обстановка на международной арене становится только хуже