Звезду российского футбола обвинили в подлом обмане

Утверждается, что бывший муж Бузовой пытался обмануть риэлтора после продажи московской квартиры

Футболист Дмитрий Тарасов решил учесть печальный опыт с продажей квартиры и воспользовался услугами профессионалов. Однако, не успели высохнуть чернила на договоре сделки, как бывший квартировладелец скрылся и перестал реагировать на звонки. Попытки сэкономить на вознаграждении, впрочем, успеха не принесли.



Оказалось, что продажу бывший супруг Ольги Бузовой провел втайне от посредников. Узнав об обмане, агентство направило досудебную претензию, которую футболист проигнорировал. Тогда они обратились в суд. И выиграли.



Апелляция не помогла, новый суд согласился с решением прежнего. Судебные приставы открыли-таки исполнительное производство на взыскание 205 000 рублей. Видимо, ныне подобная сумма непосильна для спортсмена, некогда получавшего больше двух миллионов евро в год. Не погасить долг он не может, иначе рискует получить запрет на выезд за рубеж.

Тарасов, похоже, решил избавиться от большей части своей недвижимости. Бывший муж Ольги Бузовой потерял работу в крутом футбольном клубе, женился на Анастасией Костенко, ставшей матерью троих его детей и ожидающей четвертого.

Тарасов много лет пытался продать квартиру, где жил с Бузовой, затем особняк, который пока не удалось сбыть с рук. Ныне некогда состоятельный спортсмен с миллионными доходами в валюте Дмитрий Тарасов получает деньги с социальных сетей, интернет-шоу и с любительского футбольного клуба.

Недавно Анастасия Костенко вынуждена была пойти на крайние меры ради возвращения мужа домой.

