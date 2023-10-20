Ольга Серябкина вышла на сцену голой: новое платье звезды

Певица похвасталась великолепной фигурой, вернувшейся после родов

Бывшая солистка группы "Серебро" и экс-подопечная продюсера Макса Фадеева Ольга Серябкина всегда могла похвастаться шикарной фигурой. Свои идеальные формы она без стеснения демонстрирует по любому поводу.

Не изменила звезда принципам и после рождения сына. 38-летняя певица, как и до материнства, охотно демонстрирует весьма откровенные платья. На очередное выступление экс-солистка группы "Серебро" явилась в облегающем ее стройную фигуру черном трикотажном наряде, льнувшем к телу, словно вторая кожа.

Мало того, платье украшали пикантные разрезы, открывающие тонкую талию и упругий животик певицы. Исполняя новую песню, Серябкина красиво двигалась, охотно демонстрируя женственные и плавные изгибы фигуры. "Голое" платье пришлось по вкусу зрителям: мобильники вовсю снимали выступление Ольги.

Выступив, Серябкина поделилась с прессой подробностями новой работы: она стала ведущей караоке-шоу на канале ТВ-3. Напарником по передаче будет Тимур Батрутдинов.

Напомним, в ноябре 2021 Ольга Серябкина родила сына Луку, и за достаточно короткий срок восстановила фигуру до весьма соблазнительного вида, судя по восторгам зрителей.

Недавно Утро.ру писало, что Серябкина упрекнула Утяшеву в дерзком поведении на популярном шоу "Выжить в Дубае".

