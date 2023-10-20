Ольга Серябкина вышла на сцену голой: новое платье звезды

Ольга Серябкина вышла на сцену голой: новое платье звезды
Ольга Серябкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Певица похвасталась великолепной фигурой, вернувшейся после родов

Бывшая солистка группы "Серебро" и экс-подопечная продюсера Макса Фадеева Ольга Серябкина всегда могла похвастаться шикарной фигурой. Свои идеальные формы она без стеснения демонстрирует по любому поводу.

Не изменила звезда принципам и после рождения сына. 38-летняя певица, как и до материнства, охотно демонстрирует весьма откровенные платья. На очередное выступление экс-солистка группы "Серебро" явилась в облегающем ее стройную фигуру черном трикотажном наряде, льнувшем к телу, словно вторая кожа.


Мало того, платье украшали пикантные разрезы, открывающие тонкую талию и упругий животик певицы. Исполняя новую песню, Серябкина красиво двигалась, охотно демонстрируя женственные и плавные изгибы фигуры. "Голое" платье пришлось по вкусу зрителям: мобильники вовсю снимали выступление Ольги.

Выступив, Серябкина поделилась с прессой подробностями новой работы: она стала ведущей караоке-шоу на канале ТВ-3. Напарником по передаче будет Тимур Батрутдинов.

Напомним, в ноябре 2021 Ольга Серябкина родила сына Луку, и за достаточно короткий срок восстановила фигуру до весьма соблазнительного вида, судя по восторгам зрителей.

Недавно Утро.ру писало, что Серябкина упрекнула Утяшеву в дерзком поведении на популярном шоу "Выжить в Дубае".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Пугачева "слила" украинцам важные сведения от Минобороны РФ

Сенсацию выдали анонимные источники

Раскрыт тайный смысл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО

Скоро это найдет отражение в зоне СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей