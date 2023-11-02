Власти Израиля запретили концерты Галкина* после его отъезда из страны

Знаменитость останется на Кипре

Максим Галкин*, пользуясь любовью израильской публики, планировал огромный гастрольный тур по стране. У него было запланировано несколько концертов в разных городах, несмотря на то, само государство по размерам не такое уж и большое. Но народ очень хотел увидеть любимого артиста, скупив значительную часть билетов. Ожидалось, что все пройдет в конце ноября, но после начала конфликта в Секторе Газа его планы звезды резко изменились.

Популярный комик решил вместе с супругой покинуть Израиль. Благо, официальная причина для этого у него была – концерты на Кипре, где, к слову, у звездного семейства есть жилье.

Однако после такого поступка израильские власти запретили концерты Галкина* в стране, как и многих других артистов, сообщает телеканал "360".

"В связи с военным положением концертные площадки во всех городах закрыты, общественные собрания большие запрещены. Поэтому, учитывая, что маловероятно, к сожалению, что что-то изменится в ближайшие недели, мы вместе с концертными площадками приняли решение о переносе", – сообщил артист своим "согражданам".

В итоге все 16 концертов, которые он планировал провести по всему Израилю, теперь должны состояться в марте-феврале. Получится ли у Максима Галкина* выступить в это время неизвестно.

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* признан иноагентом