"Это неправильно": что говорит киевлянка Стоцкая о происходящем на Украине

"Это неправильно": что говорит киевлянка Стоцкая о происходящем на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не стала уезжать из Москвы

Анастасия Стоцкая оказалась в числе звезд украинского происхождения, кто не стал отказываться от России после начала СВО. Политических заявлений звезда не делает – лишь в самом начале конфликта она высказалась об антироссийских санкциях. Подробности – в материале "Утро.ру". 

Как известно, Стоцкая родилась в Киеве. Первые шаги по сцене она сделала в составе народного ансамбля "Кияночка". В 10-летнем возрасте вместе с семьей артистка переехала в Россию, где и продолжила свой творческий путь. Россияне массово узнали о ней после того, как под свое крыло артистку взял Филипп Киркоров. 

Выдающиеся вокальные данные и эффектная внешность дали быстрый старт эстрадной карьере звезды мюзиклов. Но, несмотря на популярность хитов "Дай мне пять минут" и "И ты скажешь...", Стоцкая предпочла работу в театре. 

Фото: соцсети

В прошлом году знаменитость лишь немного затронула политическую тему в одном из интервью – она высказалась о санкциях. Анастасия Стоцкая отметила, что не особо переживает из-за ухода зарубежных брендов. Единственный неприятный аспект – это сказывается на цене. 

"Я ничем не запасалась и не поддалась никакой панике – ни в месяцы затворничества в пандемию, когда все скупали гречку и туалетную бумагу, ни сейчас. Просто не вижу в этом необходимости", – признавалась она.

О происходящем на Украине киевлянка Стоцкая говорила лишь однажды – в марте 2014-го года, когда в стране проходил Майдан. Тогда она признавалась, что ей тяжело смотреть на украинскую столицу и она категорически против происходящего.

"Хочется, чтобы это все поскорее закончилось. Потому что чтобы что-то построить лучшее, изменить такими способами... Это неправильно, когда страдают люди и сами своих же убивают. Это ужасно, страшно", – говорила артистка.

Источник: Утро.ру
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