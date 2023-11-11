Анна Хилькевич удивила огромной "пятой точкой": Поролон или пластика?

Анна Хилькевич удивила огромной "пятой точкой": Поролон или пластика?
Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездный эксперт раскритиковал звезду за бьюти-эксперимент

Знаменитая российская актриса Анна Хилькевич по праву считается одной из самых привлекательных звезд отечественного шоу-бизнеса. Приятные черты лица, стройная, подтянутая фигура – все это восхищает поклонников. Однако недавний выход знаменитости в свет у многих вызвал недоумение.

Хилькевич побывала на престижной премии OK! Awards "Больше чем звезды", где поразила присутствовавших резко округлившейся "пятой точкой". Ягодицы знаменитости очень сильно выпирали из-под тесного платья.



Огромные размеры этой части звездного тела навели людей на мысли о том, что Хилькевич могла прибегнуть к пластической операции или попросту использовать нижнее белье с поролоновыми вставками. Некоторым такой бьюти-эксперимент показался провальным.

"Кто меня больше впечатлил своим авангардным видом – это Анна Хилькевич с ее невероятной деталью сзади", – критически отметил модный эксперт и стилист Омар Байрамов, давая комментарий журналисту "Пятого канала".

К слову, ранее Анна Хилькевич сделала громкое заявление о разводе.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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