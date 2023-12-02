Известный актер обматерил сотрудников "Россия 1" из-за флага РФ

Федеральное телевидение оказалось в эпицентре скандала

Актер Михаил Мамаев, получивший всероссийскую славу после выхода картины "Виват, гардемарины!", устроил разнос сотрудникам федерального канала "Россия 1", когда приехал на съемки шоу Андрея Малахова. Об этом он рассказал в своем Telegram.

Сейчас артист выполняет военный долг, и его пригласили принять участие в передаче "Привет, Андрей!". Мамаев согласился и приехал в Москву прямо в форме с передовой – на нем была бейсболка и майка с российским флагом. Но сотрудники попросили его переодеться. В ответ знаменитость их обматерил.

"Я категорически отказался и в возникшем споре прямо послал молодого человека призывного возраста на ***", – поделился артист.

С ним попытались поговорить на эту тему, но действующий военный реагировал на все резко. Режиссер и продюсер программы объясняли, что таковы требования на ТВ: нужно появляться в определенном виде. В ответ Мамаев пригрозил убрать с канала тех, кто не умеет снимать людей в военной форме России.

По его словам, инцидент его настолько вывел из себя, что он решил поделиться всем с публикой. Он считает, что сотрудники канала поступили несправедливо, мотивируя все развлекательным форматом передачи.

"Киркоровы в бейсболках со стразами их не смущают, а флаг России над козырьком смущает", – подытожил он.