Стало плохо: Гармаша экстренно увезли в больницу

Мужчине провели операцию

В семье известного актера Сергея Гармаша произошло тревожное событие. Его 90-летнего отца экстренно увезли в больницу после того, как мужчине стало плохо.

Пенсионер Леонид Гармаш заметил у себя припухлость и покраснение в районе таза – ранее ему делали операцию на суставе, и, вероятно, возникли непредвиденные осложнения. В течение последних пяти лет после хирургического вмешательства он на последствия не жаловался.

Отец Гармаша принял решение отправиться с проблемой к медикам, и те поставили ему неутешительный диагноз. У мужчины началось воспаление, вызванное неизвестными причинами. Было принято положить его в больницу для дальнейшего лечения.

Врачи постановили, что пенсионеру требуется провести еще одну операцию. Очередное вмешательство 90-летний отец артиста перенес хорошо, его состояние стабильное и он находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает, сообщает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Гармаш довел Бабкину до слез.