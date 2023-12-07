Потенциальная невеста Киркорова раскрыла правду об отношениях с певцом

Музыкальный продюсер Татьяна Тур призналась, что от публики не скрыть очевидных вещей

Личная жизнь короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова до сих пор пестрит загадками. Кто-то подозревает его в продолжающейся тайной любви к Пугачевой, кто-то считает, что Филиппу Бедросовичу неплохо живется и в одиночестве. Однако в последнее время поклонники сходятся во мнении, что новая дама сердца у артиста все же есть. Но кто она – остается большим вопросом.

После премьерного показа кинокартины "Теща" подозрение пало на музыкального продюсера Татьяну Тур, с которой Филипп, облаченный в белоснежную шубу до пола, эффектно появился на ковровой дорожке. Ее же он в шутку позвал под венец, отвечая на вопрос о том, нуждается ли он в свахе.



Музыкальный продюсер Татьяна Тур в интервью поделилась, что Филипп Киркоров назвал ее самой обсуждаемой своей пассией за последние 18 лет.

"Он сказал: "Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя", – призналась Татьяна.

Сама Тур считает эту историю удивительной. По ее мнению, некоторые вещи становятся очевидными, когда встречаются близкие по духу люди, которые умеют любить.

Напомним, в мае Филипп Бедросович признался, что влюблен и нашел человека, "ради которого хочется жить". А 28 ноября в СМИ появилась информация, что артист сделал предложение Татьяне Тур. В недавнем интервью сам Киркоров признавался, что главной дамой его сердца остается Алла Пугачева.

Ранее сообщалось, что Киркоров остолбенел от встречи с Пугачевой на красной дорожке.