Дочь Константина Эрнста не признает биологического отца

При этом менять фамилию она не спешит

Дочь генерального директора Первого канала Константина Эрнста Александра живет в США и не поддерживает отношений с отцом. Большую часть жизни ее воспитывал отчим Карлос, супруг ее матери Анны Силюнас.

По данным Telegram-канала, девушка считает своим настоящим родителем именно Карлоса и не планирует возвращаться в Россию. Несмотря на это, она все же общается с Эрнстом и носит его фамилию.

Напомним, Александра появилась на свет вне брака Константина Львовича и Анны. Гражданскую жену телевизионщик так и не решился оформить официально. Зато семейное счастье удалось обрести Анне с новым супругом.

Второй гражданской женой Эрнста стала Лариса Синельщикова, с которой он провел более десяти лет. Однако и с ней 62-летний продюсер расписался лишь после знакомства с 27-летней Софьей Зайкой. От брака с молодой супругой у него трое детей.

Таким образом, старшая дочь Константина Эрнста, рожденная вне брака, фактически отреклась от отца в пользу отчима. При этом продюсер так и не решился оформить отношения со своими первыми гражданскими женами, но обзавелся полноценной семьей с 27-летней супругой.

Ранее Эрнст решил вернуть на Первый канал популярное телешоу из "нулевых".