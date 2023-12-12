"Все в этом мире возвращается": Чеботина пригрозила хейтерам за травлю

"Все в этом мире возвращается": Чеботина пригрозила хейтерам за травлю
Люся Чеботина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Певицу обвиняют в использовании фонограмм и прочих прегрешениях

Исполнительница хитов "Плакал Голливуд", "Абьюз", "Солнце Монако" Люся Чеботина пожаловалась в соцсетях, что против нее развязали травлю. По ее словам, последние полгода в СМИ постоянно появляются статьи с выдернутыми из контекста цитатами, которые выставляют ее в нелицеприятном свете. Это касается как творчества, так и других аспектов ее жизни.

Также звезда заявляет, что ходят слухи о якобы использовании ею фонограмм на концертах. Для этого ее выступления специально монтируют.

По мнению Чеботиной, кто-то целенаправленно портит ее репутацию, платя за такие публикации. Она даже задается вопросом – не перешла ли она часом кому-то дорогу? Однако певица уверена, что большинство поклонников не верит подобным вбросам. Сама же она не предпринимает попыток как-то наказать неизвестных недоброжелателей – Чеботина уверена, что судьбе виднее, кого и как наказать.

"Люди, которые это делают, словно не задумываются о том, что все в этом мире возвращается", – поделилась философскими мыслями Люся.

Чеботина надеется, что правда восторжествует, и распространяющие фейки люди получат по заслугам. А ее преданная аудитория по-прежнему будет наслаждаться концертами любимой исполнительницы.

Ранее Чеботина подверглась травле из-за шубы из рыси – ее "атаковали" зоозащитники.

Источник: Соцсети
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