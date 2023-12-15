Критикует РФ и работает на Первом: где сейчас автор "Непутевых заметок" Крылов

Знаменитость давно не скрывает своих взглядов

Журналист Дмитрий Крылов является одним из главных долгожителей российского телевидения. Вот уже порядка 30 лет он регулярно выпускает свою передачу о путешествиях "Непутевые заметки" на Первом канале. В эфир она выходит до сих пор, хотя ведущий не стал поддерживать Россию в феврале прошлого года.

Внимание россиян привлекла его запись в соцсетях, в которой Крылов критиковал родную страну.

"Я не знаю, зачем и кому это нужно, но в бездарной стране, чтобы не сойти с ума, предлагаю отвлечься на юг Франции, на многоликий Марсель", – писал он.

Так журналист первыми строчками процитировал антивоенный стих Александра Вертинского.

После этого на него люди накинулись с критикой, призвав уволить с Первого канала. Они стали задавать ему вопросы, как он в действительности относится к происходящему. Люди требовали от журналиста прояснить позицию, а не делать странные намеки. На это Крылов ответил лаконично: "Жаль, что вы не понимаете".

Спустя время он опубликовал фотографию в соцсетях в вышиванке. Это тоже вызвало небывалое негодование публики.

При этом, в отличие от других знаменитых людей, не поддержавших Россию, он продолжает работать на ТВ. Его выпуски "Непутевых заметок" можно найти на сайте Первого канала – один из последних вышел в эфир 10 декабря.

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