Критикует РФ и работает на Первом: где сейчас автор "Непутевых заметок" Крылов

Критикует РФ и работает на Первом: где сейчас автор "Непутевых заметок" Крылов
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Знаменитость давно не скрывает своих взглядов

Журналист Дмитрий Крылов является одним из главных долгожителей российского телевидения. Вот уже порядка 30 лет он регулярно выпускает свою передачу о путешествиях "Непутевые заметки" на Первом канале. В эфир она выходит до сих пор, хотя ведущий не стал поддерживать Россию в феврале прошлого года.

Внимание россиян привлекла его запись в соцсетях, в которой Крылов критиковал родную страну.

"Я не знаю, зачем и кому это нужно, но в бездарной стране, чтобы не сойти с ума, предлагаю отвлечься на юг Франции, на многоликий Марсель", – писал он.

Так журналист первыми строчками процитировал антивоенный стих Александра Вертинского.

После этого на него люди накинулись с критикой, призвав уволить с Первого канала. Они стали задавать ему вопросы, как он в действительности относится к происходящему. Люди требовали от журналиста прояснить позицию, а не делать странные намеки. На это Крылов ответил лаконично: "Жаль, что вы не понимаете". 

Спустя время он опубликовал фотографию в соцсетях в вышиванке. Это тоже вызвало небывалое негодование публики.

Фото: соцсети

При этом, в отличие от других знаменитых людей, не поддержавших Россию, он продолжает работать на ТВ. Его выпуски "Непутевых заметок" можно найти на сайте Первого канала – один из последних вышел в эфир 10 декабря.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба сбежавшей из России актрисы Кузнецовой.

Источник: TVCenter
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