Критикует РФ и работает на Первом: где сейчас автор "Непутевых заметок" Крылов

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Журналист Дмитрий Крылов является одним из главных долгожителей российского телевидения. Вот уже порядка 30 лет он регулярно выпускает свою передачу о путешествиях "Непутевые заметки" на Первом канале. В эфир она выходит до сих пор, хотя ведущий не стал поддерживать Россию в феврале прошлого года.
Внимание россиян привлекла его запись в соцсетях, в которой Крылов критиковал родную страну.
"Я не знаю, зачем и кому это нужно, но в бездарной стране, чтобы не сойти с ума, предлагаю отвлечься на юг Франции, на многоликий Марсель", – писал он.
Так журналист первыми строчками процитировал антивоенный стих Александра Вертинского.
После этого на него люди накинулись с критикой, призвав уволить с Первого канала. Они стали задавать ему вопросы, как он в действительности относится к происходящему. Люди требовали от журналиста прояснить позицию, а не делать странные намеки. На это Крылов ответил лаконично: "Жаль, что вы не понимаете".
Спустя время он опубликовал фотографию в соцсетях в вышиванке. Это тоже вызвало небывалое негодование публики.
При этом, в отличие от других знаменитых людей, не поддержавших Россию, он продолжает работать на ТВ. Его выпуски "Непутевых заметок" можно найти на сайте Первого канала – один из последних вышел в эфир 10 декабря.
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