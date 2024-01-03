Ввезде иконы и надежда: как поддерживают жизнь 89-летнему Ширвиндту

Медики помогают артисту чувствовать себя лучше

Знаменитый актер Александр Ширвинд, несмотря на возраст, продолжает регулярно общаться со своими поклонниками с помощью соцсетей. В начале 2024 года он опубликовал свое поздравление, в котором предстал перед публикой во время медицинских процедур и рассказал, как сейчас ему поддерживают жизнь.

По словам Ширвиндта, последние месяцы он находится под присмотром специалистов Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Артист отметил, что когда живешь долго, то кажется, что так будет всегда, но это заблуждение. Тем не менее, ему очень повезло попасть в хорошие руки.

Знаменитость в восторге от того, как врачи ухаживают за ним и помогают справиться с возрастными недугами.

"Все это так душевно... Они, конечно, не Хоттабычи. Да и я в общем не свежак", – шутит он.

По словам Ширвиндта, ему очень нравятся и палаты, в которых ему периодически приходится бывать – везде развешаны иконы и царит надежда на лучшее, доброжелательность и любовь.

Во время своего обращения Александр Ширвиндт как раз проходил очередное обследование – медик брал у него анализы. В комментариях под публикацией россияне выразили артисту свои слова поддержки и пожелали долгих лет жизни.

Ранее "Утро.ру" писало, как Ширвиндт публично унизил Петросяна.