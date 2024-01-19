50-летняя Виктория Макарская рассказала о беременности

У звездной пары долгое время были проблемы с родительством

Виктория и Антон Макарские отличаются от длинного ряда своих коллег по киноиндустрии и шоу-бизнесу. Их имена не мелькают в скандальных сводках, они довольно верующие и безумно счастливы быть родителями.

Более 20 лет назад Антон и Вика поженились, но очень долгое время у них не получалось стать мамой и папой, даже несмотря на протоколы ЭКО. И вот теперь 50-летняя Макарская рассказала о беременности и о том, как с божьей помощью им с мужем удалось заманить в гости аиста. В 39 лет Виктория родила дочь Машу, а через три года – сына. Переживая за первого ребенка, будущая мать обратилась за помощью к израильским врачам и в итоге благополучно родила долгожданную и любимую дочку. Сынок тоже не заставил себя ждать.



Обе свои беременности Виктория вспоминает с нежностью и теплотой и сегодня без страха рассказывает о том, как врачи пугали ее непременным в ее возрасте выкидышем и как две попытки зачать ребенка окончились неудачами. Сегодня же чета Макарских растит долгожданных детей и благодарит бога за шанс родительства.

Ранее мы писали, что супруги предприняли поездку Индонезию и Малайзию, где снимали фильм о православных храмах. Вместе с родителями в "командировку" полетели и подросшие наследники.

