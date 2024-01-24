"Крысы размером с кота": Нью-Йорк разочаровал Анастасию Макееву

"Крысы размером с кота": Нью-Йорк разочаровал Анастасию Макееву
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Российская актриса твердо уверена, что лучший город в мире - это Москва

Звезда фильма "Нюхач" Анастасия Макеева твердо уверена, что Москва – самое лучшее место на земле. На контрасте с любимой столицей ее самым большим разочарованием стал Нью-Йорк.

Артистка призналась, что не ожидала увидеть в легендарном городе Соединенных Штатов грязь и неухоженность. Москва, по словам актрисы, на порядок выше столиц других стран по уровню прогресса и чистоте. Главный город нашей страны отличается от своих европейских "коллег" в лучшую сторону.

Особенно тяжело было привыкшей к чистым московским улицам актрисе столкнуться с коммунальным хаосом и равнодушием. Город увиделся ей грязным и похожим на большую свалку.

"Бегают крысы размером с кота", – заметила артистка.

По словам Анастасии, мусор от ресторанов и других заведений забирают не сразу, как в Москве, а могут приехать за ним почти через сутки. Не понравилась ей и американская "подземка". На фоне современных, чистых, стильных станций метро в столице нашей страны нью-йоркский метрополитен напоминает декорации к фильму про постапокалипсис.

Макеева рассказала, что там вполне можно увидеть, как сверху капает грязная вода, и в светлой одежде спускаться в подземку города просто рискованно.

Ранее мы писали, что режиссер новой части "Гардемаринов" обвинила Сергея Жигунова во вранье.

Источник: Москвич Mag ✓ Надежный источник
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