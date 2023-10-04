Макеева впервые высказалась об инциденте с унизившей ее Дружининой

Макеева впервые высказалась об инциденте с унизившей ее Дружининой
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса рассказала, что на самом деле произошло на красной дорожке

На днях в российский прокат вышла картина "Гардемарины 1787. Мир" – продолжение легендарного фльма. Разумеется, на красной дорожке в этот ответственный день появились как режиссер Светлана Дружинина и главные актеры. Однако в самый разгар мероприятия долгожданная премьера омрачилась неприятным инцидентом.

Курьезный случай произошел прямо на красной дорожке, пока Дружинина блистала перед объективами камер. В какой-то момент к режиссеру с распростертыми объятиями и улыбкой направилась Анастасия Макеева, исполнившая в картине одну из ролей. Очевидно, актриса хотела разделить радость с коллегой, но та жестом отогнала ее от себя.

Курьезный случай, в результате которого Светлана Дружинина ненароком унизила звезду своего фильма у всех на глазах, заставил публику строить самые разные догадки. Некоторые предположили, что между коллегами случился разлад. Анастасия Макеева решила внести в ситуацию ясность и впервые высказалась об инциденте.

Актриса дала понять, что все не так, как показалось на первый взгляд. Знаменитость объяснила, что 87-летняя режиссер ждала премьеры много лет и была взволнована. По словам Макеевой, перед представлением картины Дружинина несколько раз прочитала молитву и перекрестилась. 

"Со стороны действительно могло показаться, что Дружинина меня оттолкнула. Нет, это не так, она просто не готова была кого-то приветствовать", – заявила Анастасия Макеева.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Жигунов врезал Дружининой за продолжение "Гардемаринов".

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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