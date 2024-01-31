Андрей Губин о собственном состоянии: "Постепенно умираю"

Певец почти не появляется на людях из-за тяжелого недуга

Андрей Губин, в 90-е годы сверкавший на российской эстраде, много лет почти не выходит на люди. Артиста мучает тяжелая болезнь, изменившая миловидное лицо "мальчика-бродяги" почти до неузнаваемости. Губин замкнулся и перестал появляться даже в соцсетях. Журналисты тоже нередко не могут до него добраться. В последнее время состояние автора и исполнителя стало хуже.

Болезнь, от которой страдает Губин – прозолпагия, характерна постоянными спазмами. Из-за потребности в тишине артист съехал с московской квартиры, не в силах терпеть шумных соседей, и теперь живет в загородном доме.

Ставший заслуженным артистом России, Андрей Губин взлетел на эстраду ярко и задорно, покорив зрителей и став кумиром сотен тысяч девушек. Его песни звучали из каждого магнитофона и редкая вечеринка обходилась без них. Однако на самом пике потрясающей карьеры исполнитель хита "Лиза" пропал. О том, что он тяжело болен, стало известно позже. Теперь же артист прямо говорит о том, что собирается уйти из жизни.

"Я постепенно умираю. Но мне не страшно", – признался артист.

Сейчас, по собственному признанию артиста, ему особенно плохо, поэтому он отменил все общение с прессой, а после вовсе не отвечал на звонки. Тем не менее, с мечтой исцелиться Андрей Губин все еще не расстался. А больше всего на свете он хочет ребенка, и неважно, какого пола родился бы малыш.

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