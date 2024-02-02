Наглотавшаяся таблеток Рудковская чудом выжила

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Продюсер Яна Рудковская рассказала, как несколько лет назад она на волне увлечений сбрасыванием веса с помощью различных лекарственных препаратов попала в больницу. Знаменитость наглоталась популярных тайских таблеток и чудом выжила.
Рудковская вспомнила, как купила чудодейственные тайские бады за 300 долларов. Тогда ей удалось сбросить в короткий срок 10 килограммов, но последствия очень быстро дали о себе знать. Она начала страдать от отсутствия аппетита и постоянных позывов в туалет.
Позже оказалось, что в таблетках содержались вещества, которые в совокупности приводили к ужасному эффекту: появлялись проблемы со сном, головокружение, тахикардия и страшные запоры.
"Благо, очень молодая была и выжила, а были те, кого в больничках еле откачали", – указала она.
По словам Рудковской, не стоит доверять всем заманухам, что можно похудеть в короткий срок с помощью чудодейственного лекарства. Довольно часто расплачиваться за это приходится своим здоровьем.
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