Плющенко и Рудковская изо всех сил скрывали эту тайну два года

Плющенко и Рудковская изо всех сил скрывали эту тайну два года
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Стало известно, как на самом деле складывается финансовая ситуация у звездных супругов

Все чаще в Сети стали поговаривать, что звездная чета, продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко обнищали и едва сводят концы с концами.

Причиной тому – неудачное вложение средств Яной. Некоторые источники связывают денежные проблемы Яны с ее экс-супругом, миллионером Виктором Батуриным. Их развод был долгим и трудным, Рудковская рассказывала, что ей пришлось ради заветного свидетельства о расторжении брака пройти более двух сотен судов.

Шесть лет назад Яна, по неподтвержденным данным, попыталась вложить приличную сумму в доходный актив. Речь шла о Касимовском картофелеперерабатывающем комбинате, прежде принадлежавшем Батурину. Солидная прибыль привлекла Рудковскую и та решилась вложиться. Однако в итоге сделку аннулировали из-за банкротства бывшего директора Олега Савинова. В итоге после всех разбирательств комбинат вернулся к Савинову.

Аннулировать сделку в судебном порядке Рудковская не сумела, и теперь, поговаривают, они на грани банкротства. Привычный образ жизни и Академия фигурного катания требуют неслабых средств, взять которые, похоже, негде.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская оказалась в перечне знаменитостей, по тем или иным причинам отказавшихся от участия в "голой вечеринке" Ивлеевой, обернувшейся громким скандалом.

Источник: Prozvezd • Требует проверки
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