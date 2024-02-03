Появились результаты обследования Губина на онкологию

Артист давно страдает от неизвестного недуга

Музыкант Андрей Губин давно перестал радовать фанатов своим творчеством. Он ушел со сцены из-за своего состояния здоровья, которое не дает ему нормально жить последние несколько лет. Артист проходил многочисленные обследования, но медикам так и не удалось точно поставить диагноз.

Врачи подозревают, что Губин страдает от невралгии. Знаменитость в интервью утверждает, что любой день может стать для него последним. Недавно он даже решил узнать, есть ли в его организме болезни, о которых не догадывается, и сдал массу анализов.

Вместе с остальными данными Губину пришли и результаты обследования на онкологию – оказалось, что никаких проблем со здоровьем, судя по исследованию, у него нет. Поэтому сейчас 49-летний артист подумыывает вернуться на российскую сцену.

"Он не теряет надежды, что снова сможет петь, как раньше, и уже начал над этим работать", – сообщают источники.

Недавно певец записал несколько потенциальных хитов, а в течение года Губин планирует восстановить свои вокальные способности. Если сделать этого не выйдет, то он просто продаст свои композиции другим исполнителям.

При этом несколько дней назад артист жаловался, что "постепенно умирает".