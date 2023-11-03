Губин раскрыл спустя годы правду о "воровстве" песни "Мальчик-бродяга"

Губин раскрыл спустя годы правду о "воровстве" песни "Мальчик-бродяга"
Андрей Губин. Фото: Olga Loskutova/Russian Look globallookpress.com
Певец говорит, что много лет посмеивается над ситуацией и не обижается на хейтеров

Несмотря на то, что Андрей Губин более десяти лет не выступает на сцене, в новостях имя артиста мелькакт то и дело. Недавно в очередной раз упомянули бывшего "звездного мальчика": Сергей Конев, аранжировщик и продюсер, рассказал на одной из программ Муз ТВ, что один из хитов Губина, "Мальчик-бродяга", в точности скопирован с его композиции "Одинокий волк".

Несмотря на заявление, Конев сказал, что не подавал в суд на нарушение авторских прав. Да и конфликта между авторами нет. Сам "похититель" не отрицает, что мелодии могут совпадать в каких-то тактах.

"Мы встретились, он показал мне свои песни. Потом я у него немного позаимствовал, но не сильно. У него более фирменно выходило", – рассказывает Андрей.

Однако история повторяется раз за разом, словно кому-то не дает покоя неведомая кража. Губин однажды прямо спросил Конева, думает ли он, что был плагиат? Тот опроверг предположение, и разбирательство между авторами на этом завершилось. Они продолжают общаться, созваниваться. Андрея изрядно веселит то, что про песню до сих пор говорят, пусть и так.

Ранее мы писали, что Губин отреагировал на обвинения в давнишних приставаниях к девушкам.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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