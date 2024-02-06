Анфису Чехову не пустили на самолет в Москву

Анфису Чехову не пустили на самолет в Москву
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теледива заявила, что сотрудники сделали это специально

Расстроенная Анфиса Чехова на днях пожаловалась своим подписчикам, что ее не пустили в самолет. 46-летняя звезда заявила в социальных сетях, что не успела на рейс из Сочи в Москву. По мнению ведущей, ее вины в случившемся нет.  Она считает, что  сотрудники не пропустили ее специально, так как у них есть определенная схема, вынуждающая пассажиров повторно тратить деньги на новые билеты. 

Звезда уточнила, что ее рейс был задержан на 20 минут. Селебрити спокойно ждала в бизнес-зале, и когда объявили посадку, за 5 минут добежала до нужного гейта. Вот только там ее развернули, сообщив, что посадка на рейс окончена. Теледива была в ярости и потребовала восстановить справедливость, сообщает женский журнал “Клео.ру”

На обвинения телеведущей быстро ответил сочинский аэропорт. Сотрудники подтвердили, что рейс действительно был задержан, но гейт не менялся. Кроме того, через 4 минуты после объявления о начале посадки все пассажиры, а их было порядка 180, прибыли на место. Также сотрудники сообщили, что несколько раз объявляли имена опаздывающих на рейс по громкой связи. 

Работники аэропорта внимательно изучили камеры и сделали вывод, что Анфиса Чехова просто не услышала объявления и пришла на посадку после ее завершения. 

Ранее Анфиса Чехова рассказала о травме, которую ей нанес покойный отец. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
По теме

Поведение Шойгу на переговорах стало "сюрпризом" для Пекина

Глава российского Минобороны удивил китайского коллегу

Сразу заплатила более 7 миллионов: Анна Asti отреагировала на скандал с долгами

Что происходит с финансами певицы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей