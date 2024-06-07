Глава Севастополя Развозжаев объяснил исчезновение ЧФ РФ в городе

Подразделения было принято переправить в другое место

Украинские спеслужбы заявили, что Черноморский флот покинул Севастополь – якобы больше военные не охраняют город. Это прокомментировал глава Михаил Развозжаев, который объяснил ситуацию.

По его словам, корабли ЧФ РФ продолжают выполнять боевые задачи, но изменили место своей дислокации, чтобы не подвергать бухту дополнительной опасности. В Севастополе находится морская авиация, которая занимается уничтожением безэкипажных кораблей на подходе к городу.

Развозжаев отметил, что подразделения отлично справляются со своей задачей по защите населения.

"Так что пусть эти заявления (украинских военных об уходе ЧФ из Севастополя) останутся для тех, кто их слушает на Западе", – заявил он.

Ранее западные СМИ со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников заявили об отправке российских кораблей и самолетов в сторону Карибского бассейна. По их предположению, Россия намеревается провести в акватории военные учения с заходом в порты Кубы и Венессуэлы.