Mash: ВСУ попытались прорваться внутрь Белгородской области

Российские пограничники отбивают атаку

Украинские войска пытаются штурмовать российскую границу в Белгородской области. По неподтвержденной официально информации, бои идут в двух точках: около Нехотеевки и МАПП "Шебекино".

Данные о численности украинских подразделений разнятся. По заявлению Mash, у Нехотеевки высадились около 200 человек. Они пытаются штурмовать границы на бронемашинах. При этом Shot сообщает о 60 украинцах, которые подбираются к населенному пункту.

У пропускного пункта "Шебекино" заметили 300 солдат ВСУ. Российские пограничники дают им отпор, на подкрепление прилетели вертолеты, которые бьют по позициям противника. В составе подразделений, предварительно, есть иностранные наемники из Польши, Грузии и США.

Однако, как передает Shot, атака на Нехотеевку была отбита. ВСУ понесли потери – около 20 человек, после чего отошли от границы. У МАПП "Шебекино" никаких боестолкновений не было – там стоит группировка, заходившая в Волчанск, линия фронта отодвинута на юг.

Накануне Украина предприняла попытку атаки на Саратов. Повреждения получил жилой многоквартирный дом, два человека пострадали.