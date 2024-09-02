Замгенсека НАТО ответил на слова главы МИД Польши о российских ракетах

Решение сбивать российские ракеты привело к скандалу в НАТО
Фото: freepik.com
Варшаве напомнили о субординации

Замглавы генсека НАТО Мирча Джоанэ отреагировал на слова главы польского МИД Радослава Сикорского, который заявил о праве Варшавы сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Он напомнил коллегам, что такие слова и действия будут иметь последствия для всего альянса.

Джоанэ указал, что позиция НАТО всегда была однозначной: помочь Украине и избежать эскалации. Линия организации была последовательной в течение последних 2,5 лет. Замгенсека отметил, что у каждой страны в объединении есть суверенное право на обеспечение собственной национальной безопасности, однако также имеется ответственность перед другими членами.

"В НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться во что-то, что может иметь последствия для всех нас", – указал он в ответ на слова Сикорского.

Чиновник подчеркнул, что ранее Польша всегда советовалась с другими странами по таким чувствительным вопросам. При этом Киев оказывает на Варшаву очень высокое давление, желая получить больше возможностей для защиты собственного воздушного пространства, подытожил он.

Ранее в НАТО категорически отвергли план сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Некоторые страны не дали на это своего согласия. В альянсе указали, что решение могут принимать только коллективно, после чего Варшава сделала заявление о готовности предпринять подобные меры в одностороннем порядке, спровоцировав скандал.

Источник: Financial Times
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